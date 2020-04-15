ЦИК предложил назначить Ольгу Кириллову новым членом Мосгоризбиркома

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предложила назначить Ольгу Кириллову новым членом Мосгоризбиркома на место экс-главы столичной комиссии Валентина Горбунова. Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 апреля.

Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что изначально кандидатуру Кирилловой предложили в Общественной палате Москвы.

В соответствии с законом теперь ее назначение должен согласовать мэр Москвы Сергей Собянин.

Бывший председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов скончался 29 марта после тяжелой болезни. Он возглавлял Мосгоризбирком около 25 лет.

Кириллова являлась начальником УФМС России по Москве с 2012 года. В 2017 году получила звание генерал-майора полиции. В настоящее время она является председателем комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Москвы и членом Совета при президенте России по межнациональным отношениям.

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