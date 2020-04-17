Сотни крабов вылезли из чемодана пассажира и устроили переполох в аэропорту

@reesewaters / Twitter

Сотни крабов вылезли из пассажирского чемодана и разбежались по аэропорту, устроив переполох среди сотрудников и туристов. Видео инцидента опубликовала пользовательница Twitter.

На ролике видно, как ракообразные ползают среди пассажиров, ожидающих свои чемоданы возле багажной ленты. За кадром слышны визги и смех.

«Кто вообще летает с крабами?» — подписала публикацию недоумевающая автор видео.

Ее пост набрал больше шести миллионов просмотров, тысячи ретвитов и восторженных комментариев. «И еще интереснее, как крабы вообще смогли пробраться через пункт досмотра хаха», — удивился один пользователь. «Ну, это хотя бы не тарантулы», — шутил другой читатель. «Даже не могу передать, насколько меня порадовало это видео», — написала еще одна девушка.

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