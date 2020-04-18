Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию с места событий.

Огонь раздал служителям Греческой церкви патриарх Иерусалимский Феофил III.

Через некоторое время, как отмечает агентство, огненный символ отправят к Яффским воротам Старого города Иерусалима. Затем священнослужители раздадут его представителям разных стран, в которых почитают христианство. На данное мероприятие прибыл и российский посол, который позже отдаст огонь делегации Фонда Андрея Первозванного. Благодатный огонь доставят в Москву.

В этом году паломников на торжественном богослужении в Иерусалиме мало, так как храм Гроба Господня закрыли на карантин. В марте РИА Новости также сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о двухнедельной изоляции для всех прибывающих из-за границы, чтобы приостановить активное распространение коронавируса.

По состоянию на 18 апреля общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2 243 710 человек.

Благодатный огонь — это святой символ нерукотворного света Воскресения Христова, почитаемый верующими людьми во всем мире. О его появлении говорят как о божественном чуде в канун православной Пасхи, и тысячи паломников встречают этот огонь молитвами.

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