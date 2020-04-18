Найден способ легче пережить коронавирус

Физические упражнения способны помочь потенциальным инфицированным пневмонией COVID-19 легче пережить заболевание. Результаты исследования профессора Высшей медицинской школы Университета Вирджинии Чжэнь Яна (Zhen Yan) публикует New York Post.

Установлено, что регулярные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы предотвращают развитие острого респираторного дистресс-синдрома (жизнеугрожающее воспалительное поражение легких — прим. «Ленты.ру») — осложнения, которое наблюдается у 20-40 процентов всех зараженных и в половине случаев является причиной смерти от коронавируса.

По словам Чжэнь Яна, человеческий организм естественным образом вырабатывает антиоксидант, известный как внеклеточная супероксиддисмутаза (EcSOD). Его выработку стимулируют физические нагрузки. Таким образом, профессор рекомендует ежедневно уделять полчаса кардиотренировкам, таким как езда на велосипеде, гребля и аэробика.

Ранее в апреле специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Майо (США) объяснили влияние курения на вероятность заболевания COVID-19. По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу. По данным исследований, этот фактор наносит вред естественной защите организма от некоторых бактерий и вирусов.

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