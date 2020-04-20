Китай передал России 150 миллионов медицинских масок

В Россию из Китая по разным каналам поступило 150 миллионов медицинских масок. Об этом сообщил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Путин напомнил, что во время эпидемии в китайском Ухане в феврале Москва тоже передала КНР два миллиона масок в качестве гуманитарной помощи.

Ранее Пекин передал России 300 тысяч защитных костюмов для российских медиков, работающих с зараженными коронавирусом, и обещал поставить еще 1,6 миллиона до конца апреля.

В середине апреля Россия получила пять миллионов масок из Узбекистана.

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