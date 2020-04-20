Власти Подмосковья помогли прилетевшим в Шереметьево россиянам добраться домой

Правительство Московской области с начала апреля обеспечило перевозку трех тысяч россиян, прибывших в аэропорт Шереметьево из зарубежных стран. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 20 апреля.

Всего со 2 апреля в аэропорт прибыло 22 рейса из 18 стран с гражданами России. Все пассажиры обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

Минтранс Московской области осуществляет перевозку не только жителей столичного региона, но и соседних областей. Для этих целей задействовано более 40 автобусом. Перед выездом они проходят дезинфекцию и санитарную обработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев усилил меры по борьбе с распространением нового коронавируса в регионе. В частности, был продлен режим всеобщей самоизоляции до конца апреля, а также введен пропускной режим для передвижения на транспорте.

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