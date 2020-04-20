Россия ответила на обвинения в кибератаках на Чехию

Представители российской дипмиссии в Чехии на странице в Facebook ответили на обвинения в кибератаках на республику.
«Речь идет об очередных fake news. Посольство России в этой связи хотело бы подчеркнуть, что их единственной целью является создание враждебного образа нашей страны, прежде всего, у местной общественности», — подчеркивается в сообщении.
Российская дипмиссия отметила, что распространение непроверенных материалов антироссийского характера «стало обычным явлением». По мнению представителей посольства, подобные статьи — это паразитирование на теме эпидемии коронавирусной инфекции.
Ранее в нескольких чешских СМИ была опубликована информация о том, что Москва якобы совершила хакерские атаки на медицинские учреждения республики.
По последним данным, в Чехии более 6,7 тысяч зараженных коронавирусом. 188 человек погибли, 1311 вылечились.