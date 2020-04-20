Приговор активисту Котову смягчили в три раза

Московский городской суд смягчил приговор активисту Константину Котову, осужденному на четыре года за участие в акциях протеста летом 2019 года. Об этом в понедельник, 20 апреля, передает РИА Новости.

Мосгорсуд сократил наказание Котова с четырех до полутора лет — почти в три раза. На таком решении настаивала прокуратура.

В марте Второй кассационный суд в Москве отменил приговор Котову. Дело было отправлено на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

25 января президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить объективность приговора Котову. Через два дня Конституционный суд предписал пересмотреть судебное решение, напомнив о постановлении КС по жалобе активиста Ильдара Дадина в феврале 2017 года. Тогда было решено, что уголовная ответственность за нарушения правил проведения акций может нарушать конституционные права гражданина.

5 сентября 2019 года Константин Котов был приговорен к четырем годам общего режима за неоднократные нарушения правил проведения публичных мероприятиях (статья 212.1 УК). 14 октября Мосгорсуд признал приговор законным.

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