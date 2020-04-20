Назван возможный срок выхода России на плато по коронавирусу

Возможный срок выхода России на плато по коронавирусу — конец этой или начало следующей недели. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы «Познер» на Первом канале в понедельник, 20 апреля.

«Мы недалеко от пика. Аналитики ФМБА считают, что до мая мы точно будем на плато, конец этой — начало следующей недели. Сколько времени пробудем на нем трудно сказать», — рассказала Скворцова.

Она также рассказала, что количество тяжелых форм коронавируса в России 20 процентов, а реанимационных — всего 5 процентов. По ее словам, это дает возможность «помочь каждому так, как нужно помочь».

19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть шанс уже на следующей неделе увидеть выходы на плато по ситуации с коронавирусом в стране. «Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет <...> Соответственно, дождемся следующей недели», — отметил представитель Кремля.

По последним данным, в России с начала эпидемии зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего зараженных выявили в московском регионе — более 31 тысячи. За все время распространения инфекции в стране скончались 405 человек, выздоровели почти 3,5 тысячи.

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