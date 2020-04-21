Число умерших россиян с коронавирусом превысило 450

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 456 человек, за последние сутки зафиксирован 51 летальный исход. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 21 апреля.

456 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 21 апреля

Больше всего летальных случаев за последние сутки зафиксировано в Москве — 29.

Всего на сегодняшний день в России новый вирус подтвержден у 52 763 человек в 85 регионах. За сутки выявлено 5642 случая заражения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев коронавируса в мире на 20 апреля превысило 2,31 миллиона, более 157 тысяч человек умерли. Согласно информации сайта проекта университета Джонса Хопкинса от 21 апреля, в мире заражены 2 477 426 человек. Больше всего пациентов с новым вирусом зафиксировано в США, Испании и Италии.

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