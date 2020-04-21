Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом

Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию. Об этом рассказал замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в интервью «Российской газете».

По его словам, в России вовремя предприняли меры для борьбы с распространением коронавируса, поэтому пенсионеры редко заражаются SARS-CoV-2. Тем не менее прогноз по течению заболевания для пожилых граждан остается наименее благоприятным.

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Семенов также порассуждал о причинах, влияющих на риск смерти от вируса. Так, установлено, что у половины умерших было три и более хронических заболеваний. Около четверти смертельных исходов приходятся на пациентов с двумя сопутствующими болезнями, и только в редких случаях умирают люди без хронических патологий.

Серьезным фактором риска считаются ожирение, обструктивная болезнь легких и заболевания сердечно-сосудистой системы. Помимо возраста и наличия проблем со здоровьем, на тяжесть течения COVID-19 влияют генетика и пол (мужчины умирают чаще), напомнил специалист.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 21 апреля, в мире насчитывается более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 171 тысяча пациентов скончались, более 659 тысяч излечились. Наиболее пострадавшие от вируса страны — США (788 тысяч), Испания (204 тысячи), Италия (181 тысяча), Франция (156 тысяч) и Германия (147 тысяч). Россия на 10-м месте по числу инфицированных с показателем 52 763 случая в 85 регионах.

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