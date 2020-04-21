В Европе отказалась спасать офшорные компании

Власти Дании и Польши отказались спасать компании, которые зарегистрированы в оффшорных налоговых зонах. Им не будут оказывать финансовую помощь из фондов по борьбе с коронавирусом, пишет Business Insider.

Датское правительство продлило программу помощи экономики до июля. Но фирмы, базирующиеся в офшорах, не получат компенсаций — они будут платить налоги в соответствии с международными соглашениями и местными законами.

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Польша первой из стран Европы приняла аналогичные меры 8 апреля. Тогда премьер-министр республики Матеуш Моравецкий указал, что крупные предприятия, желающие получить поддержку, должны платить налоги внутри страны. По его мнению, офшорные зоны являются проклятием современной экономики.

Неизвестно последуют ли другие европейские страны этому примеру. По оценке издания, маловероятно, что власти Великобритании, Нидерландов, Швейцарии и Люксембурга пойдут на это, так как в этих странах есть свои оффшорные зоны.

Некоторые отрасли промышленности известны тем, что максимально используют офшорные налоговые льготы. Например, круизная индустрия, которая очень сильно пострадала из-за коронавируса.

Офшором называется страна или территория, где существует особые условия ведения бизнеса. Речь идет о более низких или даже нулевых ставках налога. Компании регистрируются там, но ведут деятельность на другой территории, чтобы оптимизировать налоговые расходы.

Ранее стало известно, что для борьбы с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, Европе может понадобиться 1,5 триллион евро. Это в три раза больше ранее запланированной суммы.

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