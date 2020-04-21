Белорусов принудительно проверили на коронавирус с санкции прокуроров

Трех жителей Минска принудительно проверили на наличие коронавируса с санкции прокуроров, сообщает «Интерфакс-Запад».

«В отношении граждан имелись достаточные основания полагать о наличии у них инфекции, вызванной коронавирусом», — пояснили в службе информации городской прокуратуры. В ведомстве отметили, что граждане уклонялись от госпитализации в рамках проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Ранее в Белоруссии принудительно проверили на коронавирус 12 жителей Островецкого района и жительницу Гомеля.

Материалы по теме Вирусный психоз Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?

По последним данным, в Белоруссии выявлено 6264 зараженных, 51 пациент умер. В стране не введены жесткие карантинные ограничения. Президент Александр Лукашенко заявил, что «все смотрят, за что бы укусить» Белоруссию, которая «выбилась из строя» в борьбе с пандемией. «Сейчас этот коронавирус стал политикой», — констатировал Лукашенко.

Согласно информации сайта проекта Университета Джонса Хопкинса от 21 апреля, в мире заразились коронавирусом более 2,4 миллиона человек. Больше всего пациентов зафиксировано в США, Испании и Италии.

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