Жители Земли стали чаще одобрять действия властей по борьбе с коронавирусом

Жители разных стран стали чаще одобрять меры властей по борьбе с коронавирусом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Gallup International и холдинга «Ромир».

Отмечается, что в среднем по всей Земле доля тех, кто считает, что правительством предпринимаются правильные усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией, за последний месяц увеличилась с 62 до 69 процентов. Согласно данным экспертов, доля тех, кто не одобряет меры властей, снизилась с 32 до 28 процентов.

В России число граждан, одобряющих действия правительства, возросло с 49 до 51 процента. При этом и тех, кто придерживается противоположного мнения, стало больше – 44 процента вместо 36.

Больше всего людей, согласных с мерами властей по борьбе с пандемией, оказалось среди жителей Индии и Малайзии (по 91 проценту), Австрии (86 процентов) и Пакистана (82 процента).

В Соединенных Штатах респондентов, согласных и несогласных с действиями правительства, оказалось поровну.

Исследование проводилось в марте и апреле текущего года в 18 странах.

В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали данные исследования, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер. Эксперты отметили, что в России карантин может закончиться к середине июня или концу июня, поскольку пик заражений придется на начало мая.

На данный момент в мире зарегистрировано более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 170 тысяч человек скончались в результате пандемии, 646 тысяч — выздоровели.

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