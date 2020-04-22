Выступавший против режима изоляции мужчина заразился коронавирусом и умер

Считавший коронавирус политической уловкой житель американского округа Мэрион, штат Огайо, заразился коронавирусной инфекцией нового типа и умер. Об этом сообщает издание The Mirror.

60-летний Джон МакДэниел (John W. McDaniel) опубликовал в Facebook множество агрессивных постов, в которых заявлял, что коронавирус — это политическая уловка и утверждал, что призывы оставаться дома — ерунда.

«Если у вас паранойя, что вы заразитесь, просто не ходите в пабы и рестораны. Это не должно мешать остальным жить своей жизнью», — написал он. «Безумие должно остановиться», — подчеркнул МакДэниел.

В конце марта у мужчины диагностировали COVID-19. 15 апреля МакДэниел скончался в больнице.

«Семья МакДэниела сердечно благодарит медсестер и всех сотрудников больницы за все, что они сделали, чтобы попытаться спасти жизнь Джонни от коронавируса. Они хотели бы напомнить всем о необходимости соблюдать социальное дистанцирование, чтобы оставаться в безопасности», — подчеркнули авторы его некролога.

Ранее сообщалось, что в Великобритании зараженный коронавирусом пастор заявил о превосходстве бога над инфекцией и умер. В своей речи он заявил: «Бог больше этого страшного вируса».

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