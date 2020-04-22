Россиян захотели убедить сидеть дома с помощью тайного знания

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров захотел убедить россиян сидеть дома с помощью тайного знания — секретных материалов по психологической подготовке космонавтов. Об этом сообщает издание Znak в среду, 22 апреля.

По его словам, также речь идет о проповедях афонских старцев. Макаров считает, что данная информация поможет убедить людей соблюдать режим самоизоляции. В ходе заседания спикер уточнил, что он и его помощники изучают вышесказанные документы.

«Сейчас не строчить из пулемета законопроектами, которые не подтверждены деньгами. Сейчас не до политического капитала. Нам всем надо переждать, перетерпеть, перебдеть», — подчеркнул Вячеслав Макаров.

Также спикер парламента призвал депутатов вмешиваться в работу над поправками в бюджет, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в условиях действия ограничительных мер. «Сумеем из бюджета помочь, тогда люди скажут "спасибо"», — добавил он.

20 апреля афонский старец Парфений в комментарии «Царьград» назвал коронавирус новым испытанием. «Нас не спасут правящие мира сего, лишь всемогущий Господь может это сделать. Один только Он может нас спасти», — сказал он.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 294 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет 2267.

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