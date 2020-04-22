Дети с коронавирусом оказались заразнее взрослых

Инфицированные коронавирусом дети способны дольше взрослых оставаться источником заражения для окружающих. Об этом сообщил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов, передает ТАСС.

По словам ученого, существуют эпидемиологические особенности течения COVID-19 у несовершеннолетних. Так, они выделяют вирус на протяжении длительного времени. При этом когда коронавирус уходит из верхних дыхательных путей, то продолжает обнаруживаться в детских фекалиях. «То есть возможна реализация фекально-орального пути передачи», — уточнил Горелов.

Он добавил, что малолетние легче переносят инфекцию. Группой риска считаются только дети с сопутствующей патологией, которая требует пристального внимания в повседневной жизни.

Ранее в США выразили обеспокоенность из-за инфицирования детей новым вирусом. В ходе эпидемии заразиться могут тысячи несовершеннолетних, и американская система здравоохранения рискует не выдержать. При этом диагностировать COVID-19 у детей сложнее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!