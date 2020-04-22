Москвичка с симптомами ОРВИ пришла на диагностику и скончалась

Жительница Москвы с симптомами ОРВИ пришла на диагностику в КТ-центр, внезапно почувствовала себя плохо и скончалась, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В сообщении говорится, что пациентка была с невысокой температурой в 37 градусов и без признаков дыхательной недостаточности. Ее состояние резко ухудшилось во время одной из процедур, врачи позвонили в скорую и попытались самостоятельно реанимировать ее. Бригада прибыла через семь минут, но к тому времени женщина была мертва.

Последний раз москвичка обращалась к медикам 16 апреля по поводу травмы. За последние две недели скорую ей не вызывали, отметили в ведомстве. Для определения причины смерти будет проведено вскрытие.

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