Подхвативший коронавирус пилот месяц просидел дома на карантине и не вылечился

Пилот авиакомпании Qantas, заразился коронавирусом, просидел дома на карантине больше месяца и не вылечился. Об этом сообщает Daily Mail.

53-летний Майкл Крю (Michael Crew) впервые был положительно протестирован на коронавирус после рейса в Лондон, и, получив результат анализа, самоизолировался в Перте (Австралия). Когда Крю сделал повторный тест, он был уверен, что уже избавился от инфекции, однако результат снова был положительным и поверг его в шок.

Пилот также добавил, что болезнь нанесла сильный урон его организму, и назвал коронавирус настоящим испытанием. «Я думаю, что нет никаких медицинских средств, которые на самом деле могут вам помочь. Дело только в том, насколько силен ваш организм», — пояснил Крю.

Кроме того, сотрудник Qantas уточнил, что наверняка знает, где подцепил SARS-CoV-2. По его словам, это произошло в лондонском продуктовом магазине, где он планировал купить что-нибудь на завтрак перед рейсом в Перт.

«Миниатюрная леди, которая обслуживала меня, обкашляла все продукты, что я приобрел. В тот же момент я подумал, что мне придется все это выбросить», — пояснил Крю.

Ранее в апреле бортпроводники нескольких американских авиакомпаний, подхватившие коронавирус, выполняя свою работу, раскрыли подробности своего заражения. Так, один член экипажа по имени Дэн уверен, что вирус передался ему от коллеги. Другой бортпроводник заразился на рейсе, перевозившем больных пожилых людей.

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