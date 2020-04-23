Дети почти 36 часов прощались по телефону с умирающим от коронавируса отцом

В США четверо детей почти 36 часов прощались по телефону с умирающим отцом, заболевшим коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает CNN.

76-летний Дон Адаир (Don Adair) лежал в больнице с тяжелой формой пневмонии COVID-19. 5 апреля медсестра предупредила его дочь Эбби Адаир Рейнхард (Abby Adair Reinhard), что состояние ее отца стало критическим. «По состоянию отца давали неутешительный прогноз. У него оставалось мало времени. Мне нужно было срочно созвониться с ним. Как можно быстрее», — рассказала она. Медсестра вызвалась помочь девушке, которая не могла проститься с отцом в больнице из-за риска заражения.

Медработница позвонила Рейнхард и поместила трубку возле уха Адаира. «Так он мог услышать, что я ему говорила, а я слышала его дыхание», — объяснила дочь. Спустя около получаса она поняла, что может подключить к разговору брата Тома и сестер — Керри и Эмили. Находясь в разных городах, они старались поддержать отца на расстоянии и напомнить ему о приятных воспоминаниях. Дети признавались Адаиру в любви, благодарили и попросили за все прощение.

«Мы слышали, как он страдает, — поделилась Рейнхард своими переживаниями. — Но когда мы слышали его дыхание, мы понимали, что он все еще жив». После долгого и эмоционального разговора дети решили прервать звонок и немного отдохнуть. После полуночи Рейнхард позвонили из больницы и сказали, что ее отец умер 6 апреля в 23:50.

Как позже выяснилось, Адаир скончался буквально через час после того, как дети прервали телефонный разговор. Узнав об этом, Рейнхард почувствовала за собой вину. «Возможно, ты не хотел, чтобы мы услышали, как ты нас покидаешь. Может быть, ты просто не мог спокойно покинуть этот мир, пока мы следили за твоим дыханием. Да и, если быть честной, я не хотела бы услышать, как ты в последний раз делаешь глоток воздуха», — рассуждала она, мысленно обращаясь к отцу.

Рейнхард разместила пост на Facebook, в котором рассказала о последних днях жизни отца. Под конец дочь еще раз призналась ему в любви и подчеркнула, что даже после смерти она продолжит мысленно с ним разговаривать.

Ранее сообщалось, что жительнице района Уиррал, графство Мерсисайд, Англия, пришлось по телефону прощаться с умирающей матерью из-за угрозы заражения коронавирусом. Дочь включила матери с мобильного телефона песню Тины Тернер Simply the best, которая всегда успокаивала ее.

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