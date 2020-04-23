Освобожденный из-за коронавируса заключенный попался полиции через 37 минут

Арестованного за повреждение чужого автомобиля жителя американского штата Калифорния отпустили из тюрьмы из-за угрозы распространения коронавируса и снова арестовали через 37 минут после выхода из тюрьмы. Об этом сообщает издание The Sun.

Утром в воскресенье, 19 апреля, Роки Мьюзик (Rocky Music) был задержан за удар по чужому автомобилю. Через 12 часов мужчину отпустили. Соответствующее постановление вынес суд в соответствии с политикой, согласно которой совершившие нетяжкие преступления заключенные отпускаются из мест лишения свободы во избежание угрозы заражения коронавирусом.

Через 37 минут после освобождения Мьюзик угнал автомобиль и направлялся к автозаправке. Там полицейские пресекли попытку угона. Мьюзик попробовал скрыться, но сотрудники правоохранительных органов с собаками догнали его.

Мьюзику оказали медицинскую помощь после укусов собак и отправили обратно в тюрьму. Там ему сообщили, что на этот раз его не отпустят из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что житель английского города Рашден, графство Нортгемптоншир, шесть лет отсидел в тюрьме за обман 39 пожилых жертв и снова попал под суд за аналогичные преступления. Он притворялся строителем и обманывал пожилых людей, вымогая у них деньги.

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