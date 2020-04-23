Российская чиновница успокоила пациентов словами «от онкологии сразу не умирают»

После закрытия на карантин одного из хирургических корпусов онкодиспансера в Белгороде, его пациентов попросили не паниковать, потому что «от онкологии сразу не умирают». Так горожан успокоила первый заместитель начальника департамента здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области Людмила Крылова, передает «Бел.ru».

Крылова заявила, что любой человек с онкологическим заболеванием сможет пережить двухнедельный карантин. «Мы все сейчас боимся коронавируса, а онкобольные считают, что все — завтра уже умрут. Для вас объясняю: ситуаций, когда пришел и умер от онкологии, не бывает!» — сказала она и добавила, что люди могут «носить в себе» рак в течение 10-20 лет.

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Как пишет «Бел.ru», хирургический корпус закрыли на карантин после того, как одна из пациенток заразила врача и других пациентов коронавирусом. Тем, кому необходимо хирургическое лечение, получат его в другом хирургическом корпусе, а больных, нуждающихся в срочной помощи, направят в другой регион — Белгород заключил соглашение с курским депздравом и прорабатывает вопрос с Воронежем.

Ранее терапевт поликлиники в пермском поселке Нороба отказалась принимать пациента с ВИЧ и пожелала ему смерти. Врач закричала, что мужчина «сейчас всех перезаражает» и убежала в регистратуру. Там врач на весь коридор кричала «Этот пускай быстрее умрет!» и начала смотреть медкарту сопровождавшей его правозащитницы, ища в документах сведения о наличии у нее СПИД. Минздрав Пермского края не нашел в ее поведении нарушений.

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