Российский губернатор ответил на вопросы о поездках на дачу

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поработал оператором горячей линии МФЦ и ответил на вопросы жителей региона о ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на его странице Instagram в четверг, 23 апреля.

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Он отметил, что россиян волнует вопрос, можно ли ездить на дачу. «Пока ответить однозначно сложно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки», — сказал он.

Губернатор допустил, что в случае отсутствия ухудшения статистики распространения вируса в регионе увеличат количество автобусов, чтобы дачники имели возможность соблюдать социальную дистанцию.

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Кобзев также заверил граждан, что в муниципальных аптеках медицинские маски имеются в достаточном количестве, и запасы постоянно пополняются.

Он уточнил, что режим самоизоляции введен до 26 апреля, однако может быть продлен при наличии оснований.

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«Некоторые звонящие спрашивали о карантинных постах — на въезде во все населенные пункты области. Мы пока такие меры не рассматриваем: для этого нужны колоссальные ресурсы и очень веские основания», — добавил он.

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