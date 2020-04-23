Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего их 81. Больше всего инфицированных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба столицы.

4774 новых случаев коронавируса зафиксировано в 81 регионах страны за сутки по состоянию на 23 апреля

Всего за последние сутки коронавирусом заразились 4774 человек. В Москве зафиксировано 1959 случаев заражения, в Подмосковье — 688 случаев, в Петербурге — 191. Еще 97 случаев зарегистрировано в Мурманской области, 94 — в Ямало-Ненецком автономном округе, 73 и 71 — в Нижегородской и Ростовской области.

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Наименьшее число заразившихся за последние сутки наблюдается в республиках Тыва, Алтай и Адыгея. Там зафиксировано по одному случаю. Два новых случая зарегистрировано в Амурской области, по три — в Забайкальском крае и Архангельской области.

За сутки в России выздоровел 471 человек, еще 42 зараженных коронавирусом умерли.

В общей сложности с начала эпидемии в России коронавирус обнаружили у 62 773 человек. Выздоровели 4891 человек, 555 — скончались.

22 апреля сообщалось о 5236 заразившихся. Таким образом, за последние двое суток коронавирус обнаружили у 10 010 тысяч человек.

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