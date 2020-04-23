Российские врачи за свой счет накормили голодающих в зоопарке животных

Врачи Октябрьской ЦГБ в Сызрани накормили голодающих в контактном зоопарке «Птичья дача» животных. Сотрудники купили корм на свои деньги, сообщает телекомпания «КТВ-Луч».

Медики собрали мешки с зерном, мясом, рыбой и консервами и отправили в карете скорой помощи в местный зоопарк. Они посоветовали следовать их примеру и не оставаться равнодушными к окружающим.

Уточняется, что из-за режима самоизоляции ранее зоопарк стал испытывать потребность в кормах для животных. Тогда горожане стали собирать еду для зверей, некоторые отвозили продукты в зоопарк на своих машинах. С их помощью удалось запастись орехами, семечками и кукурузой для белок. Также люди собрали 100 тюков соломы, тонну овса копытным животным и 300 килограммов говядины для львов.

Ранее директор зоопарка немецкого города Ноймюнстер сообщила, что они будут вынуждены скармливать одних животных другим из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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