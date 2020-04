Во Вьетнаме из черных кошек решили готовить лекарство от коронавируса

Во Вьетнаме из черных кошек решили готовить «лекарство» от коронавирусной инфекции. Об этом New York Post рассказала основатель и глава благотворительной организации No to Dog Meat Джулия де Каденет.

По ее заявлению, черным кошкам не повезло с окрасом, так как считается, что их мясо, шерсть, кожа обладают лечебными свойствами и спасают от коронавируса. Чтобы превратить животное в лекарство, тело кошки обрабатывают многочисленными химическими и тепловыми способами, а затем перетирают в пасту.

Уточняется, что такое «лекарство» изобрели в городе Ханой. Смесь-пасту можно приобрести в том числе в интернете.

Активисты рассказали, что в архивах организации хранится множество фотографий и записей с камер, на которых запечатлены безжизненные тела черных кошек — первичный необработанный товар. Глава No to Dog Meat отметила, что все человечество боится COVID-19, но на такие меры по борьбе с ним, как жестокое убийство животных, невозможно закрыть глаза.

«Это бесчеловечное обращение с кошками является столь высоким уровнем жестокости, неприемлемым даже для тех, кто ест мясо», — прокомментировала она. Активисты напомнили, что в Китае с начала пандемии коронавируса многие хозяева стали избавляться от своих домашних животных, так как сообщалось об их причастности к распространению вируса.

Благотворительная организация направила в ООН письмо с требованием разобраться с теми, кто решил «лечить» мир от коронавируса убийством и переработкой кошек в якобы лечебные препараты.

По данным на 24 апреля известно о 268 пациентах с подтвержденным коронавирусом во Вьетнаме, 225 из них вылечились. Кроме того, за последнюю неделю там не было зафиксировано ни одного нового случая заражения, в результате чего в стране решили снять карантин.

В мире насчитывается 2,7 миллиона человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Пандемия охватила 185 стран.

