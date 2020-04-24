США назвали главными виновниками нефтяного кризиса

Аналитики назвали США главными виновниками кризиса, развернувшегося на рынке нефти. Такое заключение содержится в докладе, составленном экспертами Citi (есть у «Ленты.ру»).

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Специалисты пояснили, что изначально именно энергетические амбиции США и наращивание американской стороной добычи нефти привели к увеличению предложения на рынке и необходимости искусственно поддерживать цены на сырье с помощью сокращений. Добыча, которая снижалась странами ОПЕК+ в рамках сделки, в то же время замещалась другими игроками. В результате, когда в начале марта соглашение картеля и стран развалилось, перед его участниками встала задача вновь отвоевать долю на рынке, что привело к ценовой войне.

«Нет сомнений, что с начала 2010-х именно беспрецедентный рост добычи сланцевой нефти и газа в США стал самым разрушительным фактором на международных рынках сырья», — говорится в исследовании.

Между тем после развала сделки ОПЕК+ в марте именно американские производители сланцевого сырья стали одной из наиболее пострадавших сторон. Цены на нефть упали в два раза, вынудив американские компании останавливать производство, ставшее нерентабельным. В апреле, несмотря на новое соглашение по сокращению добычи, цены на нефть ушли в отрицательные значения. 20 апреля стоимость сырья опускалась до минус 40 долларов за баррель. Эксперты отмечают, что со временем стоимость сырья вырастет, однако беспрецедентный кризис приведет к перерождению рынка, который будет существовать в новых условиях и работать по другим правилам.

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