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Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой

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Фото: David McNew / Getty Images

Историческое падение цен на нефть, вынуждающее американские компании прекращать бурение новых скважин и закрывать старые, может привести к падению нефтедобычи в США на 20 процентов и оставить тысячи сотрудников отрасли без работы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании IHS Markit.

Американская сланцевая отрасль столкнулась с кризисом. В ближайшее время сокращение добычи может составить примерно 1,75 миллиона баррелей в сутки. Операторы закрывают скважины, выводят из эксплуатации каждую третью буровую установку, увольняют около 51 тысячи рабочих, снижают зарплату и объявляют себя банкротами, и это происходит всего через шесть недель после начала падения котировок. Пандемия коронавируса обвалила спрос на сырье, а до полного заполнения хранилищ остается всего несколько недель. Все эти факторы вынуждают американские компании сокращать добычу.

Агентство характеризует нынешний кризис как стремительный и жестокий конец сланцевой революции в США, невзирая на еще недавние заявления Дональда Трампа об «американском энергетическом доминировании». Долги в энергетическом секторе США подскочили до 190 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 11 миллиардов долларов менее чем за неделю. Нефтяные компании заняли первые пять мест десятке самых закредитованных проблемных компаний по состоянию на 21 апреля. Аналитики Evercore ISI прогнозируют, что к концу июня американские компании могут убрать около пяти миллионов баррелей в день или около 40 процентов среднесуточной добычи.

Сланцевые скважины за первый год эксплуатации истощаются на 60 процентов, именно поэтому отрасли так важно бурить новые. IHS Markit прогнозирует падение добычи в США до 10,1 миллиона баррелей в сутки к концу 2020 года. Энергетический аналитик Janus Henderson Ноа Баретта полагает, что обвал будет еще жестче — до 8,5 миллионов в 2021-2022 годах.

20 апреля цены на нефть американской марки WTI впервые в истории опускались до отрицательных значений на фоне переизбытка предложения и нехватки хранилищ.

22 апреля стоимость нефти марок Brent и WTI взлетела на торгах. На момент публикации, цена июньских фьючерсов Brent с поставкой в июне стоила 20,49 доллара. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 5,6 процента, аналогичные контракты на WTI торговались по 14,61 доллара — рост составил 20,8 процента. Внезапный рост цен связывают с заявлением президента США Дональда Трампа, который ранее в своем Twitter-аккаунте написал, что дал распоряжение военно-морскому флоту атаковать любое иранское судно, которое потенциально несет угрозу США.

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