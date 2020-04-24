Названы страны Европы с самым тесным жильем. В 2018 году 17,1 процента населения стран Евросоюза были вынуждены жить в переполненных домах, то есть в квартире с небольшим количеством комнат. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Согласно его данным, почти половина населения Румынии (46,3 процента) жила в переполненных домах. Схожая ситуация в Латвии (43,4 процента), Болгарии (41,6 процента), Хорватии (39,3 процента) и Польше (39,2 процента). По сравнению с предыдущим годом доля населения, проживающая в переполненных квартирах, снизилась во всех странах за исключением Латвии (прибавилось 1,5 процентного пункта). Самые низкие показатели зафиксированы на Кипре (2,5 процента), в Ирландии (2,7 процента), на Мальте (3,4 процента) и в Нидерландах (4,1 процента).

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В переполненной комнате создается уютная атмосфера. Тем не менее там трудно настроиться на удаленную работу, если в комнате присутствуют маленькие дети, и выше риск заразиться коронавирусом.

Есть и обратная сторона, связанная с проблемой одиночества. Почти треть населения (33 процента) имела слишком много свободного пространства дома, что означало наличие большого числа пустых комнат. Наиболее высокие показатели сохраняются за Мальтой (73,4 процента), Ирландией (71,4 процента), Кипром (71,4 процента). Средние показатели зафиксированы в Бельгии (58,6 процента) и Испании (53,9 процента).

На долю молодежи и детей приходится больше тех, кто жил в переполненном доме — 24,1 и 6,9 процента соответственно.

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