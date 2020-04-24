Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80

Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер, передает ТАСС.

«Локализация очага продолжается», — сказал он.

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Накануне Текслер проинформировал о том, что в одном из корпусов больницы в Златоусте произошло массовое заражение коронавирусом. За сутки в учреждении было инфицировано 44 врача и пациента.

По его словам, массовое распространение вируса произошло из-за ошибок

в действиях руководства клиники. Здание закрыто на карантин, областной Минздрав возьмет работу медучреждения под внешнее управление.

23 апреля работники стационара № 3 Люберецкой областной больницы, где ранее десятки медиков заразились коронавирусом, обратились в ФСБ, МВД и Следственный комитет России с жалобами на администрацию медучреждения.

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