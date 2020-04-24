Партия бутылок с водой из Ирана оказалась жидким наркотиком

Полиция австралийского Сиднея конфисковала партию бутылок с водой из Ирана: оказалось, что в них перевозили жидкий наркотик. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что груз содержал почти 160 литров жидкого метамфетамина на сумму более 80 миллионов австралийских долларов (примерно 50,7 миллиона долларов США).

Сотрудники спецназа арестовали двух мужчин в возрасте 48 и 33 лет — полагают, что именно они занимались контрабандой жидкого наркотика. После этого в их домах провели обыск, где изъяли еще больше улик.

Издание указывает, что арестованные были под подозрением с начала апреля. Вскоре мужчины должны предстать перед судом.

В начале марта в Испании поймали провозивших наркотики в мраморе преступников. Всего полицейские изъяли 752 килограмма метамфетамина. Он был упакован в герметичные цилиндрические емкости и спрятан в мраморных плитах, их вес достигал 25 тонн.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru