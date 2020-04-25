На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки

Соединенные Штаты значительно укрепят свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах благодаря развертыванию к концу 2021 года на Аляске 54 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, пишет Defense Express.

Украинское консалтинговое агентство отмечает, что развертывание самолетов на авиабазе Военно-воздушных сил США Эйельсон началось с двух F-35A Lightning II, которые в апреле текущего года появились на Аляске. Согласно Defense Express, появившиеся самолеты поддержат присутствующие на Аляске истребители пятого поколения F-22 Raptor.

«Усиление авиационной группировки имеет важное стратегическое значение для США в борьбе за военное присутствие в Арктике, которое несколько лет назад активизировала Россия. Это позволяет, в случае конфронтации, сразу получить преимущество в воздухе, что является критически важным в боевых действиях настоящего», — пишет агентство.

В публикации говорится, что авиационные базы на Аляске позволяют контролировать районы пусков стратегических подводных лодок Военно-морского флота России и маршруты патрулирования российской стратегической авиации. «В зоне ответственности авиабаз находится единственный пункт базирования подводных лодок Тихоокеанского флота России — Вилючинск на Камчатке», — говорится в публикации.

В апреле американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman выпустила на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. «Когда Соединенные Штаты идут на войну, B-2 идут первыми — так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии (в 2011 и 2017 годах)», — говорится на видео.

В том же месяце заместитель генерального директора концерна по трансформации «Укроборонпрома» Роман Бондарь заявил, что данный концерн будет ликвидирован.

Материалы по теме Обогащенный Иран Чем для США обернется война с Ираном

В марте американская военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику 500-й серийный истребитель F-35 Lightning II.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех вариантов достигает 70-90 процентов.

Всего планируется произвести более четырех тысяч F-35 Lightning II.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!