Огромные голодные ящеры подрались из-за еды

Очевидец снял на видео комодских варанов, которые подрались за еду в таиландском национальном парке Бок-Хорани, опустевшем из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. Кадры опубликовал сайт Newsflare.

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Два огромных ящера сцепились перед офисом лесничих. Драка продолжалась около 15 минут и закончилась лишь после того, как одна из рептилий устала и уползла.

По словам представителя фонда национального парка Бок-Хорани, поводом для поединка стала нехватка еды. «По нашим данным, на острове около 10 варанов, — объяснил он. — Обычно их кормят туристы, или они сами подбирают объедки. После закрытия острова из-за пандемии им стало нечего есть, и теперь они готовы драться даже за мелкие кусочки».

Комодские вараны — самые большие современные ящерицы. Их длина может превышать три метра, а вес — 80 килограммов. Обычно самцы комодских варанов дерутся за территорию или самок.

Ранее в марте сообщалось, что дикие звери возвращаются в города, которые опустели из-за карантинных мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции. По улицам американского города Боулдер в Колорадо разгуливают пумы, а в пригороде Нью-Дели пасутся коровы.

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