Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли

Сообщения американских СМИ о панике в столице Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Пхеньяне не соответствуют действительности. Население города живет в привычном ритме, передает в воскресенье, 26 апреля, корреспондент ТАСС.

Сообщается, что на улицах города мало людей, поскольку продолжают действовать строгие карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. «Тем не менее из громкоговорителей доносятся веселые песни в исполнении популярных коллективов народной республики», — говорится в сообщении собственного корреспондента агентства.

Заведения общественного питания и магазины также работают в обычном ритме. Очередей или какого-то ажиотажа покупателей не наблюдается. Телевидение и радио КНДР выдают в эфир новости и развлекательные передачи, как в обычный выходной день.

Ранее 26 апреля газета The Washington Post сообщила, что в КНДР началась паника: местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты. По информации источников издания, жители начали запасаться всем — от стирального порошка до риса, электроники и алкогольных напитков, консервов и сигарет. Кроме того, отмечалось, что в стране прервано железнодорожное сообщение с Китаем.

Подобные сообщения начали появляться после того, как вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Она ссылалась на «очень солидный источник». При этом японский журнал Shukan Gendai сообщил, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

Как рассказал «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов, запасным преемником северокорейского лидера Ким Чен Ына можно считать младшего брата бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира — Ким Пхён Ира.

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