В Москве 128 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве выздоровели еще 128 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она отметила, что таким образом число выздоровевших увеличилось до 3175.

В России с начала эпидемии коронавирусом заразились 74 588 человека. За сутки прирост составил 5966 случаев инфицирования. Излечились 6250 пациента, умерли — 719.

В мире, по последним данным, число зараженных достигло 2 790 986. Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил более 74,9 тысячи человек. С начала пандемии число умерших превысило отметку в 200 тысяч человек, достигнув 200 698. Еще 810 327 пациента выздоровели.

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