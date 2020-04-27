Назвали самые обеспокоенные коронавирусом регионы России

Жители Москвы, Поволжья и Дальнего Востока больше всего обеспокоены распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

85,5 процентов респондентов, которым предлагалось оценить уровень своей обеспокоенности пандемией по десятибалльной шкале, оказались так или иначе взволнованы данным вопросом, и только 14,5 процентов граждан не испытывают страха по отношению к заболеванию.

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Наибольшее число россиян оценили свой страх на 5 баллов, об этом заявили 24,5 процента опрошенных. Более 40 процентов посчитали, что они обеспокоены на 6 и более баллов.

В список самых обеспокоенных регионов, где граждане проявляют максимальный страх (10 баллов) перед коронавирусом, попали: Забайкальский край (33,3 процента), Псковская область (19,6 процента), Оренбургская область (14,9 процента), Нижегородская область (14,8 процента), Волгоградская область (13,3 процента), Бурятия (11,5 процента), Москва (10,8 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (10,7 процента), Новосибирская область (9,8 процента), Тюменская область (9,4 процента).

Тем не менее в некоторых регионах довольно значительная часть населения вообще не боится эпидемии. Так, в Санкт-Петербурге 33,3 процента жителей оценили угрозу в 0 баллов, в Северо-Кавказском федеральном округе – 21 процент, а в Сибирском федеральном округе - 20,8 процента.

При том, что в целом граждане осведомлены об опасности пандемии, более 70 процентов населения «не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха». Согласно данным исследования, только 10 процентов респондентов закупают продукты на будущее и всего 8,3 процента накапливают средства.

На данный момент в России зафиксировано более 80,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране более 740 человек скончались в результате пандемии.

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