Назван предполагаемый срок продления ограничений в России из-за коронавируса

Назван предполагаемый срок продления ограничений, связанных с коронавирусом. Президент России Владимир Путин может продлить режим нерабочих дней как минимум до 11 мая, заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Его слова приводит ТАСС.

Путин проведет совещание с главами регионов во вторник, 28 апреля. Ожидается, что на нем президент может сделать заявление о перспективах продления ограничений.

«Ждем заявление президента во вторник», — сказал Кувшинников в ходе заседания регионального оперштаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Глава Крыма Сергей Аксенов в воскресенье, 26 апреля, на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове заявил, что 28 апреля президент будет заслушивать отчеты глав регионов. «После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения <…> 28 апреля, после того, как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия», — пояснил Аксенов.

Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими из-за распространения коронавируса. В дальнейшем глава государства продлил период карантина до конца апреля. Между тем пик коронавируса в стране еще не пройден. Ожидается, что он наступит в мае.

Число случаев заражения в России за время пандемии превысило 80 тысяч, за последние сутки выявлено более 6300 случаев. По всему миру зарегистрировано 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 200 тысяч человек скончались, излечились свыше 800 тысяч заразившихся.

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