В Раде предложили сажать за пропаганду бездетности и «неестественного» секса

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предложил сажать за пропаганду бездетности, разводов и «неестественных» сексуальных отношений. Об этом сообщает «Страна.ua».

Соответствующий законопроект внесен парламентарием на рассмотрение. Он предусматривает появление в уголовном кодексе соответствующей статьи, которая предусматривает в качестве наказания штраф в размере до 8500 гривен (23 370 рублей), ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до десяти лет.

В пояснительной записке к документу говорится, что в последние годы на Украине сложилась опасная ситуация, связанная с отказом от рождения детей и разрушением института семьи и что люди, пропагандирующие подобные идеи, должны нести за это ответственность. Какого рода сексуальные отношения следует считать «неестественными», Волошин не пояснил.

Ранее депутат от президентской партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк подала в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается штрафовать и сажать гомофобов. Инициатива предполагает введение наказания в виде штрафа до 17 тысяч гривен (около 45 тысяч рублей) или лишения свободы на срок до восьми лет за публичные призывы к насильственным действиям, преследование и унижение достоинства лиц по признаку сексуальной ориентации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!