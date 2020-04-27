На Украине снизилось число сторонников карантина

На Украине число сторонников карантинных ограничений во время пандемии коронавируса снизилось с 72 до 54 процентов. Таковы результаты четвертой волны опроса компании Research & Branding Group, проведенного с 18 по 24 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».

76 процентов опрошенных в целом поддерживают решение властей продлить карантин до 12 мая. Однако 42 процента заявили, что не готовы к более долгим ограничениям; 59 процентов украинцев считают, что пик эпидемии в стране впереди. Доля респондентов, которые боятся заразиться коронавирусом или переживают за близких, упала с 40 до 29 процентов.

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Количество украинцев, не имеющих сбережений, за период карантина выросло с 39 до 47 процентов. Чуть более половины опрошенных (51 процент) заявили о снижении уровня доходов их семей. Кроме того, 13 процентов сообщили, что испытывают трудности со своевременной уплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги, мобильную связь и так далее.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 8617 человек, 209 пациентов умерли.

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