В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления малому и среднему бизнесу субсидий на зарплату сотрудникам в связи с кризисными условиями, в которых компании оказались из-за пандемии коронавируса. Постановление опубликовано на сайте правительства в понедельник, 27 апреля.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — указано в документе.

Для поддержки предприятий МСП российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

По данным на 20 апреля, уже были выплачены беспроцентные кредиты в размере 4,6 миллиарда рублей на поддержку занятости.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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