Украинский город остался без скорой помощи из-за коронавируса

Город Мукачево в Закарпатской области Украины временно остался без скорой помощи из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает издание «Факты».

В Мукачевском городском совете сообщили, что 25 медиков прошли тестирование на COVID-19, у 16 из них диагноз подтвердился. Работников скорой отправили на самоизоляцию, в ближайшее время им предстоит ПЦР-тестирование.

«Пока не будут известны результаты исследований, станцию ​​скорой медицинской помощи временно закрыли, руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям», — подчеркнули в горсовете.

Материалы по теме Пасхальная изоляция Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу

Ранее мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив заявил о переполненных больницах из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 8617 человек, 209 пациентов умерли. При этом каждый пятый инфицированный коронавирусом оказался медицинским работником.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!