Проект «Мечтай со мной» исполнил мечту ветерана Великой Отечественной

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», запустил акцию «Мечты победителей», в рамках которого исполнилась мечта ветерана Великой Отечественной войны, 96-летнего Сергея Смолина из Челябинска. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Очерк Смолина «Исповедь старого солдата» напечатают в газете «Южноуральская панорама», а копии распространят в челябинских школьных библиотеках, сообщили ветерану волонтеры акции. Они пришли к порогу его квартиры и поздравили с исполнением мечты, подарив ему первый экземпляр его книги и продуктовый набор.

«В региональном штабе акции "Мы вместе" наши добровольцы прошли инструктаж, обработали руки, одежду и передаваемые предметы. Затем сделали это еще раз уже непосредственно перед домом Сергея Парфирьевича. Подарки оставили у порога квартиры и пообщались с ветераном на безопасном расстоянии. Сергей Парфирьевич был настолько удивлен визитом, что даже не смог сдержать слез радости. Ведь над этим очерком он работал долгое время и вложил в него всю свои силы и душу», — рассказали организаторы проекта.

«Спасибо! Я очень тронут, что мои старания не пропадут даром! Я очень рад, что моя мечта исполнилась. Это очень ценно, ведь эта книга связана с суровыми годами войны», — рассказал ветеран при встрече с волонтерами.

Сергей Смолин родился в 1923 году в селе Смолино Челябинской области. Воевал с самого начала Великой Отечественной, на тот момент ему было 18 лет. В марте 1943-го получил тяжелое ранение в бою за так называемый Рамушевский коридор в ходе Демянской операции и стал инвалидом второй группы. После войны получил юридическое образование и долгое время работал адвокатом.

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