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СПЧ попросил узбекских правозащитников помочь с вывозом россиян из Ташкента

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Акмал Саидов
Акмал Саидов
Фото: Kun.uz

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к главе Национального центра Узбекистана по правам человека Акмалу Саидову с просьбой помочь с вывозом российских граждан из Ташкента. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщается на сайте совета.

«Прошу вас в целях обеспечения прав наших граждан на возвращение на родину оказать возможное содействие в получении разрешений для организации рейса, ранее запланированного на 28 апреля», — попросил в письме глава СПЧ Валерий Фадеев. Он также выразил уверенность в том, что совместные усилия гражданских обществ двух стран позволят ослабить негативные последствия сложившейся «непростой ситуации».

Как уточнили в СПЧ, речь идет о рейсе авиакомпании «Россия». Самолет должен был вылететь из Ташкента 28 апреля, однако власти Узбекистана до сих пор не предоставили необходимые согласования для полета. При этом ранее профильные российские министерства и ведомства организовали два рейса для отправки узбекских граждан на родину — 15 апреля из Санкт-Петербурга и 21 апреля из Екатеринбурга.

7 апреля Минтранс России сообщил, что на вывозные рейсы могут претендовать только те россияне, кто выехал из страны после 1 января 2020 года. Если у желающего вернуться домой имеется билет иностранной авиакомпании, то ему придется доплатить за рейс от 200 до 400 евро. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатной.

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