В Томской области оперативники ФСБ задержали мигранта за призывы убивать силовиков. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает «Интерфакс»
По данным агентства, 30-летний уроженец одной из центрально-азиатских республик под вымышленным именем активно пропагандировал в интернете экстремистские идеи, в частности предлагал совершать нападения на действующих сотрудников правоохранительных органов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Его проверяют на причастность к другим преступлениям.
14 февраля сообщалось, что в Подмосковье сотрудники ФСБ задержали местного жителя за отправку боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 25 миллионов рублей.