В Томской области оперативники ФСБ задержали мигранта за призывы убивать силовиков. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает «Интерфакс»

По данным агентства, 30-летний уроженец одной из центрально-азиатских республик под вымышленным именем активно пропагандировал в интернете экстремистские идеи, в частности предлагал совершать нападения на действующих сотрудников правоохранительных органов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Его проверяют на причастность к другим преступлениям.

14 февраля сообщалось, что в Подмосковье сотрудники ФСБ задержали местного жителя за отправку боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 25 миллионов рублей.

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