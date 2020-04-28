В России назвали регионы с новыми случаями коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Больше всего новых случаев в Москве (3075), Московской области (523) и Петербурге (198). Кроме того, 153 случая выявили в Дагестане, 148 — в Северной Осетии и 101 — в Рязанской области.

В Нижегородской области — 89, в Свердловской — 85, во Владимирской — 79, в Тульской области — 70, в Калужской и Мурманской областях — по 67, в Курской и Оренбургской областях, и в Татарстане — по 65, в Ростовской области — 64, в Воронежской области — 62, в Башкортостане — 61, в Новосибирской — 60.

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В Орловской области — 53, в Краснодарском крае — 51, в Челябинской области — 48, в Ярославской области и Красноярском крае — 47, в Смоленской области и Приморском крае — 45, в Ингушетии — 43, в Ханты-Мансийском автономном округе — 41. В Калининградской, Пензенской областях и Чувашии — по 39, в Ленинградской области, Кабардино-Балкарии и Марий Эл — по 38, в Ставропольском крае — по 37, в Кировской области — по 35, в Тамбовской области — по 33, в Мордовии и Саратовской области — по 32, в Белгородской области — 30.

В Ульяновской области — 29, в Хабаровском крае — 28, в Брянской и Липецкой областях — 26, в Волгоградской области — 25, в Костромской области и Хакасии — 22. в Ненецком автономном округе, Чечне и Бурятии — 18, в Пермском крае — 17, в Ивановской области и Алтайском крае — 14, Карачаево-Черкессии — 13, Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской Автономной области — 12, Омской области — 11, Новгородской — 10.

В Тверской области и Калмыкии — 9, в Адыгее , Самарской, Астраханской и Иркутской областях, а также в Камчатском крае — 8, в Коми, Забайкальском крае и Якутии — 7, в Карелии и Архангельской области — 6, Вологодской, Тюменской и Томской областях — 5, в Псковской и Кемеровской областях — 4, в Севастополе — 3, в Курганской области — 2, в Тыве, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, а также в Крыму — 1.

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