Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Москве

В апреле 2020-го минимальная стоимость квартиры в Москве составляет 4,2 миллиона рублей, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно раскрытым данным, объекты по такой цене можно приобрести в Зеленограде и в поселении Кокошкино на присоединенных территориях (в Новой Москве). Обе квартиры — «однушки» небольшой площади — 28-31 квадратный метр. Зеленоградский вариант расположен в доме 2017 года постройки, новомосковский — в кирпичной «брежневки» 1971 года.

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По данным аналитиков, квартиры по небольшой цене — 4,3 миллиона — также предлагаются в Москве на улице Заморенова (метро «Краснопресненская»), в Трубниковском переулке («Баррикадная») и в Большом Балканском переулке («Комсомольская» или «Проспект Мира»). Площадь самых дешевых объектов — от 10,8 до 16,8 квадратного метра.

Ранее в апреле в Москве выявили дефицит дешевых квартир. По количеству квадратных метров самых доступных новостроек в столице осталось всего 3 процента. За первый квартал 2020-го объем предложения дешевого строящегося жилья в городе сократился почти на 30 процентов.

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