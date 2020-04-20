Москве предрекли снижение цен на квартиры

Стабильный рост цен на строящиеся квартиры, наблюдавшийся в Московском регионе в первом квартале 2020-го, уже в апреле сменится снижением, говорится в материалах ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Уменьшение ценников будет происходить из-за резкого падения спроса на жилье в период самоизоляции, предрекают аналитики. В марте девелоперы не успели отреагировать на спад покупательской активности, отмечают они. По данным ЦИАН, в первом квартале 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках «старой» Москвы достигла 218 тысяч рублей, увеличившись за три месяца на 4 процента. В годовом выражении ценник вырос более чем на 8 процентов.

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В Новой Москве за январь — март цена «квадрата» выросла на 7 процентов в квартальном выражении и более чем на 16 процентов в годовом, до 142 тысяч рублей. В Подмосковье метр стоит 98,4 тысячи рублей (плюс 7 процентов за квартал и почти 18 процентов за год).

Ранее в апреле был назван самый популярный тип жилья в Москве в период самоизоляции — это однокомнатные квартиры в новостройках на высокой стадии готовности. На их долю пришлось 45 процентов сделок, заключенных в строящихся комплексах столицы и области с начала действия особого режима.

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