Российская школьница решила зарядить телефон в ванне и погибла

В Москве 18-летняя школьница решила зарядить телефон, пока принимала ванну, и погибла. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, москвичка уронила подключенный к питанию гаджет в воду и скончалась от удара током. Ее тело пролежало в пустой квартире на улице Маршала Захарова около суток, родители школьницы были за городом. Отец девушки нашел ее мертвой во вторник, 28 апреля.

Подобные случаи смерти не уникальны. Так, в ноябре 2019 года в якутском городе Ленск 14-летняя школьница умерла от удара током, взяв телефон с собой в ванную комнату. Также сообщалось о жительнице Кирово-Чепецка (Кировская область), которая погибла из-за упавшего к ней в ванну во время купания мобильного телефона.

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