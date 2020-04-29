Названо отличие эпидемии коронавируса в России и Европе

Развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе. Такое отличие в течение пандемии назвал инфекционист Николай Малышев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, снижение заболеваемости среди россиян будет мягче и не такими скачками, как в западных странах, «где пики, а потом резкий наступил кризис, резкое снижение».

Малышев добавил, что взрывного роста заражений в России удалось избежать благодаря вовремя введенному режиму всеобщей самоизоляции.

Ранее в Минздраве сообщили о скором переломном моменте в ситуации с новым вирусом. Страна еще не вышла на плато, но ежедневный прирост новых случаев снизился.

По данным на 29 апреля, в мире более трех миллионов инфицированных, миллион из них находятся в США. В России инфекция выявлена у 100 тысяч человек, 10 тысяч из них уже вылечились, 972 пациента умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!