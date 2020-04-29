Создание российского ядерного двигателя для дальнего космоса приостановили

«Роскосмос» приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поргал госзакупок.

Причиной приостановки называется срыв в постройке испытательного стенда, предназначенного для экспериментальной отработки действующего макета силовой установки в условиях вакуума. Создание стенда было поручено Центру Келдыша в 2016 году.

В связи с этим «Роскосмос» принял решение расторгнуть госконтракт. В госкорпорации уточнили, что основной объем работ был выполнен и принят. Испытания будут продолжены в этом году в рамках другой опытно-конструкторской работы.

Транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) планируется для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на других планетах. Утверждалось, что проект не имеет аналогов в мире.

Космический аппарат с ядерной энергодвигательной установкой (ЯЭДУ) призван обеспечить мегаваттные мощности в космосе. К сравнению, энерговооруженность Международной космической станции — 110 киловатт — обеспечивается работой солнечных батарей размером 17 на 70 метров. Такой энергии для межпланетных путешествий недостаточно.

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